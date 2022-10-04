Каролина Севастьянова в силуэтном платье с откровенным декольте обнажила свои «сдобные» полушария

Каролина Севастьянова является одной из самых известных гимнасток. Она большую часть жизни посвятила спорту и успела завоевать множество наград. В Лондоне Каролина завоевала одну из самых дорогих наград – олимпийское золото. После этого она завершила карьеру, но держит себя в форме. Звезда много путешествует.
В этом году Севастьянова дважды участвовала в шоу «Звезды в Африке». Она удивила зрителей своей растяжкой. В последние месяцы гимнастка отдыхает то в Монако, то в Италии. Она без стеснения выкладывает кадры, на которых позирует в бикини или в смелых нарядах.
На этот раз Каролина решила принарядиться. Она покрасовалась в черном мини-платье по фигуре и белом жакете. Наряд с откровенным декольте позволил ей обнажить полушария груди. Она показала ложбинку греха. Севастьянова также засветила точеные ножки. Она похвасталась элегантным лифтолуком.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Севастьянова. Многие были восхищены тем, как выглядит гимнастка. Ее осыпали теплыми словами.
«Просто идеальная», «До чего вы красивая», «Каролина, ну декольте сражает наповал», «Просто модель», «Ох, какая вы сногсшибательная», «Платье сидит идеально», — стали писать пользователи Сети.