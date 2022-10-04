Каролина Севастьянова в силуэтном платье с откровенным декольте обнажила свои «сдобные» полушария

На этот раз Каролина решила принарядиться. Она покрасовалась в черном мини-платье по фигуре и белом жакете. Наряд с откровенным декольте позволил ей обнажить полушария груди. Она показала ложбинку греха. Севастьянова также засветила точеные ножки. Она похвасталась элегантным лифтолуком.

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