Какое будущее ждет нас всех: стоит ли сегодня покупать доллары и евро, рассказали финансисты

В конце июля рубль начал немного сдавать позиции, евро и доллар укрепились на несколько пунктов.

Для многих граждан колебания курсов являются сигналом к тому, что можно начать скупать валюту, которая демонстрирует рост.

Однако финансовые аналитики предостерегают от этого шага. По их мнению, колебания пока так и будут продолжаться. Высок риск потерять свои деньги. Или же, в лучшем случае, выйти в ноль.

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«Делать сегодня сбережения в долларах или евро я не рекомендую. Ситуация нестабильная, и велик риск, что вы потеряете больше денег на скачках курса, чем сможете сберечь. Тем более, нет гарантии, что через 2-3 года доллар будет все так же актуален», — считает финансовый консультант Виктор Грицай.

По его мнению, приобретать валюту стоит только в том случае, если вы планируете поехать за границу.

По материалам MK.RU.