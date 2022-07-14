Каким странам грозит дефолт в ближайшее время

Сразу четырем государствам может грозить дефолт в ближайшее время. В зоне риска Шри-Ланка, Пакистан, Ливан и Украина. Об этом заявил ведущий аналитик анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков.
По словам специалиста, такая ситуация обусловлена рядом причин.
«Риску дефолта подвержены страны, чья экономика опирается на туризм. После двух лет пандемии COVID-19 эта сфера заметно просела. Если государство рассчитывает на импорт энергоносителей, то ситуация становится еще хуже. В частности, Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине. Кроме того, он спрогнозировал кризис и в экономиках Южной Европы», - сказал Шураков «Лента.ру».
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Напомним, Шри-Ланка объявила о дефолте по внешнему долгу еще в апреле. Экономика этой страны зависит от поставок топлива и туризма. А в связи с пандемий доход от туристической отрасли почти исчез.