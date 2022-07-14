Каким странам грозит дефолт в ближайшее время

Сразу четырем государствам может грозить дефолт в ближайшее время. В зоне риска Шри-Ланка, Пакистан, Ливан и Украина. Об этом заявил ведущий аналитик анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков.

По словам специалиста, такая ситуация обусловлена рядом причин.