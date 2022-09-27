Какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году

Известный юрист Иван Соловьев считает, что российских пенсионеров ждут изменения в 2023 году.

Главным образом, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в единую организацию «Фонд пенсионного и социального страхования России». А это значит, граждан впредь будут обслуживать в единых клиентских службах.

Не обойдется и без индексации. Пенсии неработающих пенсионеров, по данным Соловьева, подрастут на 6,8 процента в год, а к 2025 году ее средний размер достигнет 24 477 рублей.

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Кроме того, с 1 января 2023 года все без исключения будут получать пенсию по утере кормильца, передает «Прайм».