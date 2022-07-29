Какие четыре подводных камня существуют у ипотеки под 0,1 процента годовых

Заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева заявила, что в России можно взять ипотеку под 0,1 процента годовых. Правда, существуют подводные камни.
«Во-первых, часто низкая ставка действует только год, а затем придется платить ипотеку по рыночной ставке или по ставке льготной ипотеки. Во-вторых, может быть ограничение на сумму кредита в 6 или 12 миллионов рублей в зависимости от региона, потому что эти суммы прописаны в программе льготной ипотеки».
Как отметила специалист, стоимость квартиры с ипотекой от застройщика может быть выше, чем цена квартиры с обычной ипотекой. Кроме того, при такой ставке застройщик предлагает, как правило, не самые популярные жилищные комплексы, сообщает радио Sputnik.
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Напомним, что схема, где ипотека дается под 0,1 процента годовых, не является в России мошеннической.