Какая категория пенсионеров за август получит повышенные пенсии

Страховые пенсии пересчитают в августе без заявлений от пенсионеров, это делается ежегодно.

Размер увеличения выплат индивидуален, его определяют исходя из суммы страховых взносов, выплаченных работодателем в прошлом году.

Также известно, что в августе этого года вырастет пенсия граждан РФ, которым исполнилось 80 лет.