Какая категория пенсионеров за август получит повышенные пенсии

Перерасчет произведут без заявлений.
Некоторые пенсионеры в этом месяце получат пенсию с сюрпризом.

Некоторые пенсионеры в этом месяце получат пенсию с сюрпризом. Фото: Global Look Press

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении пенсий для работающих пенсионеров, сообщает Тelegram-канал Госдумы.

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Страховые пенсии пересчитают в августе без заявлений от пенсионеров, это делается ежегодно. 

Размер увеличения выплат индивидуален, его определяют исходя из суммы страховых взносов, выплаченных работодателем в прошлом году.

Также известно, что в августе этого года вырастет пенсия граждан РФ, которым исполнилось 80 лет.

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