Какая категория пенсионеров за август получит повышенные пенсии

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении пенсий для работающих пенсионеров, сообщает Тelegram-канал Госдумы.
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Страховые пенсии пересчитают в августе без заявлений от пенсионеров, это делается ежегодно.
Размер увеличения выплат индивидуален, его определяют исходя из суммы страховых взносов, выплаченных работодателем в прошлом году.
Также известно, что в августе этого года вырастет пенсия граждан РФ, которым исполнилось 80 лет.