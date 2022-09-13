Как взять безопасный кредит: практические советы адвоката

Адвокат Вячеслав Голенев предупредил россиян: нужно быть предельно внимательными во время оформления кредита. Главный совет, который дал эксперт, - внимательно читать каждый пункт договора.

Кроме того, нелишне будет проконсультироваться с адвокатом, прежде чем ставить свою подпись. Необходимо заранее точно просчитать свои финансовые возможности и все платежи по договору: если этого не сделать, можно потерять и квартиру, взятую в ипотеку, и все деньги.

В договоре часто встречаются «условия с подвохом», на которые многие не обращают внимания. Особое внимание следует обратить на пункты, регламентирующие действия банка в случае непогашения очередных выплат.

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Наконец, Голенев порекомендовал супругам, прежде чем брать кредит, оформить брачный договор, - об этом рассказал телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм».