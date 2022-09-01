Как выжать из месяца максимум: астролог дала советы на сентябрь всем знакам зодиака

Астролог Елена Мун рассказала сайту «А теперь внимание!», что делать каждому знаку зодиака, чтобы максимально продуктивно провести первый месяц осени.

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Овнам специалист посоветовала внимательнее относиться к окружающим, не отказывать в помощи и быть щедрыми. Тогда удача должна им улыбнуться.

Тельцам стоит проявлять внимание к коллегам и начальнику, чтобы достичь желанного и получить бонусы.

Близнецам нужно чаще бывать на публике, не отказываться от командировок и участия в конференциях.

Ракам лучше наоборот уйти в тень, поскольку излишняя активность в сентябре им может только навредить.

Львам стоит смело высказывать начальству любые идеи. В этом месяце высокопоставленные люди будут к ним благосклонны, а новые знакомства принесут пользу.

Девам не нужно проявлять эгоизм и потакать своим слабостям. Вместо этого им необходимо быть внимательнее к близким людям.