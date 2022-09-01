Как выжать из месяца максимум: астролог дала советы на сентябрь всем знакам зодиака

Астролог Елена Мун рассказала сайту «А теперь внимание!», что делать каждому знаку зодиака, чтобы максимально продуктивно провести первый месяц осени.
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Овнам специалист посоветовала внимательнее относиться к окружающим, не отказывать в помощи и быть щедрыми. Тогда удача должна им улыбнуться.
Тельцам стоит проявлять внимание к коллегам и начальнику, чтобы достичь желанного и получить бонусы.
Близнецам нужно чаще бывать на публике, не отказываться от командировок и участия в конференциях.
Ракам лучше наоборот уйти в тень, поскольку излишняя активность в сентябре им может только навредить.
Львам стоит смело высказывать начальству любые идеи. В этом месяце высокопоставленные люди будут к ним благосклонны, а новые знакомства принесут пользу.
Девам не нужно проявлять эгоизм и потакать своим слабостям. Вместо этого им необходимо быть внимательнее к близким людям.
Весам астролог посоветовала не распыляться на болтовню и сплетни, а записывать свои идеи.
Скорпионам в начале осени стоит обратить внимание на новые знакомства. Они могут принести большую пользу в будущем.
Стрельцам и Козерогам нужно быть сдержаннее и воздержаться от необдуманных решений. Представителям этих знаков не рекомендуется вступать в дебаты.
Водолеям можно посвятить сентябрь творчеству. В этом месяце для них будут удачными любые поездки и переговоры.
Рыбам Мун порекомендовала доверять своей интуиции, которая в начале осени будет необычайна сильна, и не терять веру в себя.