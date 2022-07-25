Как выглядит тропический ливень, который поглотил Москву

На Москву 25 июля обрушился тропический ливень. В МЧС предупреждали о надвигающейся стихии и настоятельно просили людей воздержаться от передвижения на личных автомобилях. Однако на дорогах, несмотря на то, что разгул стихии синоптики предсказывали, все равно оказалось много людей.

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Сайт КП опубликовал кадры из столицы России, на которых видно, как дороги города постепенно превращаются в реки, а незадачливые авто буквально сносит с пути, отправляя в дальнее плавание.

В основном непогода проявила себя на востоке, юго-востоке Москвы, пострадал центр. Сообщается, что за менее чем за час пролилось около 10 мм осадков. Последствия ливня уточняются.