Как собрать ребенка в школу: «Детский мир» зафиксировал цены на товары для учебы на уровне 2021 года

Сеть магазинов «Детский мир» зафиксировала цены на ряд товаров для школы на уровне 2021 года.
Базовый набор для подготовки ребенка к 1 Сентября (сорочка/блузка, жилетка, брюки/юбка, футболка, спортивные брюки и обувь, ранец, мешок для сменки, дневник, тетради, фломастеры, цветные карандаши и так далее) обойдется родителям примерно в 5 тысяч рублей.
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Базовый набор школьных принадлежностей (рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары) можно приобрести за 1466 рублей.
Такие цифры приводит ТАСС, ссылаясь на официальное сообщение компании. В «Детском мире» также отметили, в категории «Одежда и обувь» цена на уровне 2021 года зафиксирована на 42% товаров.