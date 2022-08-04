Как собрать ребенка в школу: «Детский мир» зафиксировал цены на товары для учебы на уровне 2021 года

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Базовый набор школьных принадлежностей (рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары) можно приобрести за 1466 рублей.

Такие цифры приводит ТАСС, ссылаясь на официальное сообщение компании. В «Детском мире» также отметили, в категории «Одежда и обувь» цена на уровне 2021 года зафиксирована на 42% товаров.