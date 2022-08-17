Как слетать на Кипр за 3 тысячи рублей, в Грецию за — 11 тысяч: реальный способ, который мало кто знает

Даже сейчас, в условиях ограничений и непомерно раздутых цен, вполне реально попасть в Европу по низким ценам.

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Для этого нужно обратить свой взор на аэропорты Армении, откуда вылеты открыты в страны Евросоюза, а ценник вызывает приятное удивление.

Например, венгерским лоукостером WizzAir из Еревана можно в октябре вылететь на кипрский курорт Ларнака за 3000 рублей, за 5000 наведаться в Рим, чуть больше — примерно 5500 рублей — будет стоить перелет в Вену.

Полететь из Еревана в Грецию с помощью греческой авиакомпании Aegean Airlines можно почти за 11 тысяч рублей.

Остается только купить билет до Еревана, осенью объявлена стоимость туда из Москвы в 9000 рублей.

Источник: TourDom.