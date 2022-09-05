Как «Русская Медиагруппа» будет помогать создавать уникальный имидж Дальнего Востока

5 сентября Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и «Русская Медиагруппа» подписали соглашение о партнерстве, которое определяет их совместную работу в области развития Дальневосточного федерального округа. Особое внимание планируется уделить повышению его туристической и культурной популярности. На Восточном экономическом форуме, начавшем сегодня свою работу, тема Дальнего Востока стала главной.

«Информационной политике и созданию уникального имиджа Дальнего Востока сегодня отводится ключевая роль… Здесь жизнь бьет ключом — много удивительных мест, событий, возможностей, которые могут заинтересовать россиян для посещения или жизни.

Чтобы медийная повестка стала еще более полной и охватывала различные целевые аудитории, заключаем партнерское соглашение с крупнейшей радиосетью в мире.

Информационная поддержка позволит нам больше и лучше рассказывать о развитии дальневосточных регионов», — заявил Николай Запрягаев, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).