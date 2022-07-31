Как отреагировали в Госдуме на предложение по 13-й пенсии

Депутат Сергей Миронов продвигает идею выплаты 13-й пенсии с 2013 года. «Справедливая Россия – За правду» во время осенней сессии предлагает внести в Госдуму соответствующий законопроект.

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Согласно идее, пожилым россиянам будут ежегодно выплачивать дополнительную пенсию.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что подобное нововведение будет противоречить согласованному правительством бюджету и является непродуманной. По ее мнению, индексации пенсии раз в год вполне достаточно.

«На мой взгляд, 13-я пенсия — это некий вид сбоку индексации, которая принята, расписана пенсионным законодательством и неукоснительно выполняется», — сказала Бессараб.

Источник: gazeta.ru.