Как обезопасить себя: Глоба предупредил два знака зодиака о предательстве в августе

Астролог рассказал, кому следует быть аккуратнее.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Павел Глоба рассказал об усилении влияния Урана и Марса на два знака зодиака в конце августа. По словам специалиста, представителям этих знаков стоит быть осторожнее, чтобы не стать жертвами предательства.

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Как пишет Prokazan, весьма осмотрительными с 20 августа должны быть Весы, которые в последнее время успешно продвигались вперед. Легкое достижение целей могло разозлить завистников и недоброжелателей, которые теперь постараются подставить представителей знака.

Чтобы избежать неприятных ситуаций Глоба посоветовал Весам ограничить общение с малознакомыми людьми, не общаться на личные темы с коллегами и доверять только самым близким людям.

А вот Козерогов в конце лета могут, наоборот, подвести люди из ближайшего окружения. Вероятно, не по злому умыслу, а по невнимательности. 

По словам Глобы, чтобы обезопасить себя представителям знака не стоит выносить личное на всеобщее обсуждение и сосредоточиться на работе.

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