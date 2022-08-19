Как обезопасить себя: Глоба предупредил два знака зодиака о предательстве в августе

Павел Глоба рассказал об усилении влияния Урана и Марса на два знака зодиака в конце августа. По словам специалиста, представителям этих знаков стоит быть осторожнее, чтобы не стать жертвами предательства.

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Как пишет Prokazan, весьма осмотрительными с 20 августа должны быть Весы, которые в последнее время успешно продвигались вперед. Легкое достижение целей могло разозлить завистников и недоброжелателей, которые теперь постараются подставить представителей знака.

Чтобы избежать неприятных ситуаций Глоба посоветовал Весам ограничить общение с малознакомыми людьми, не общаться на личные темы с коллегами и доверять только самым близким людям.