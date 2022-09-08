Как недорого отдохнуть на Мальдивах

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, как можно отдохнуть на Мальдивах, имея скромный бюджет. Все привыкли считать Мальдивы символом роскоши, доступной не каждому. Однако, как объяснили эксперты АТОР, отдых там может себе позволить даже человек с невысоким уровнем дохода. Все дело – в выборе острова и отеля для проживания.

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«Этому во многом способствовало смягчение правил ведения туристической деятельности, после которого полноценные туристические объекты стали появляться не только на необитаемых островах», - приводит высказывание эксперта издание «РИА ФАН».

Номер в гестхаусе или в отеле на локальных островах обойдется в сумму 1,8 тысяч рублей за ночь. А чтобы еще больше сэкономить, рекомендуется бронировать гостиницу заранее: так можно сберечь до 40% средств. Наконец, имеет смысл выбирать низкий сезон: он как раз длится сейчас и закончится в октябре.