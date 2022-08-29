Как Меган Маркл смогла купить особняк за 14 миллионов долларов без денег королевской семьи

Меган Маркл с недавних пор называют «принцессой Монтесито» — ее с принцем Гарри коттедж расположен в живописном поселении неподалеку от Лос-Анджелеса.
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При этом герцогиня признается, что купить его было очень непросто - денег от Виндзоров они больше не имели. А дом стоил целое состояние - 14,65 миллионов долларов.
Однако супруги не сговариваясь решили, что приобретут его во что бы то ни стало.
Любопытно, что причиной тому стали две соединившиеся пальмы, которые стояли на входе в коттедж. Принц Гарри увидел их и сказал жене, что это она и он.
В итоге герцоги подписали 25-миллионный контракт со Spotify и 100-милионный контракт с Netflix, так что у них появились средства.
Источник: The Cut.