Как Меган Маркл смогла купить особняк за 14 миллионов долларов без денег королевской семьи

Откровенность герцогини позволила ей получить в собственность коттедж мечты.
Меган Маркл и принц Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Меган Маркл с недавних пор называют «принцессой Монтесито» — ее с принцем Гарри коттедж расположен в живописном поселении неподалеку от Лос-Анджелеса.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

 

 

При этом герцогиня признается, что купить его было очень непросто - денег от Виндзоров они больше не имели. А дом стоил целое состояние - 14,65 миллионов долларов.

Однако супруги не сговариваясь решили, что приобретут его во что бы то ни стало.

Любопытно, что причиной тому стали две соединившиеся пальмы, которые стояли на входе в коттедж. Принц Гарри увидел их и сказал жене, что это она и он.

В итоге герцоги подписали 25-миллионный контракт со Spotify и 100-милионный контракт с Netflix, так что у них появились средства.

Источник: The Cut.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  