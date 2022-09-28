Как будут выдавать загранпаспорта в условиях мобилизации: официальное заявление

Жизнь в России приобрела новые ценности после объявления о частичной мобилизации в стране. Кто-то, получив повестку, отправился в военкомат, а кто-то ринулся из страны, лишив многих граждан привычного комфорта.

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Сейчас на границах с Казахстаном, Грузией и Арменией наблюдаются толпы «туристов», в основном мужского пола. Кроме того, раскуплены в безвизовые страны авиабилеты, многие переживают за выдачу загранпаспортов.

Однако государственный портал «Объясняем.рф», призванный отвечать на наболевшие вопросы граждан, заверил официально, что ограничений на период частичной мобилизации не будет, за исключением уже призванных на военную службу граждан.

Призванным на военную службу или получившим повестку гражданам откажут в выдаче загранпаспорта и вручат уведомление, где укажут основание отказа, срок его действия, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права человека на выезд за пределы РФ.