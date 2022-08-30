Как будем отдыхать в 2023 году

Во вторник, 30 августа, в правительстве представили календарь праздников на 2023 год. Новогодние каникулы в этот раз начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

В День защитника Отечества отдыхаем с 23 февраля по 26 февраля, в Международный женский день — один день, 8 марта.

Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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В День России выходными днями будут с 10 по 12 июня. На ноябрьские отдыхаем с 4-го по 6-е число.