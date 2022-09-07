К пенсии по 10 тысяч рублей? В Сети трубят о новой выплате — что говорит пенсионный эксперт

В последние дни в Сети активно обсуждается информация о том, что все пенсионеры получат в сентябре крупную выплату. И не просто так! А якобы в качестве компенсации за высокие цены. В Интернете эти слухи расходятся как горячие пирожки в базарный день. Была названа и примерная сумма — порядка 10 тысяч рублей.

В свою очередь пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, что на самом деле стоит за этой информацией. Специалист дал понял, что подобного указа пока не существует и в помине.

Кроме того, эти слухи о единовременной сентябрьской выплате пенсионерам появились после недавнего решения президента Владимира Путина выплатить по 10 тысяч рублей рублей на детей в возрасте до 18 лет в ЛНР и ДНР, также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

«Пока же то, на что гарантированно могут рассчитывать пенсионеры, это доплата до уровня прожиточного минимума, если пенсия человека находится на низком уровне. Минимум для пенсионеров на федеральном уровне сейчас составляет около 12 тысяч рублей. А во многих регионах речь идет как раз о 10 тысячах рублей. Так что можно сказать, что пенсионеры действительно получат такие деньги в сентябре, но это будут регулярные для них выплаты. Дата получения у каждого индивидуальна», — пояснил эксперт.

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Что касается военных, то их действительно ждет индексация в октябре. Выплаты им должны увеличить на четыре процента, а средний размер военных пенсий после такого повышения составит уже более 35 тысяч рублей.

По материалам Primpress