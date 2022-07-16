К осени россияне могут получить по 10 тысяч рублей от государства! Кому положена выплата

В прошлом году, на фоне ковида и ускорившейся инфляции, семьи с детьми школьного возраста в преддверии 1 сентября получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве поддержки от государства. В этом году возможно аналогичное развитие событий, отмечает эксперт.

Экономист, директор по внешним связям и корпоративной социальной ответственности BitRiver Андрей Лобода считает, что родителям школьников нужно набраться терпения и ждать информации о выплатах, которая, по его мнению, может появиться в любой день. В том, что она будет обнародована, у специалиста нет сомнений.

«Для реализации такого сценария есть масса убедительных фактов, — объясняет Лобода. — Самый главный из них на поверхности: государство усиливает реализацию всего комплекса задач в области социальной политики и эффективно оказывает целевую помощь различным слоям населения. Вполне вероятно, что с начала августа по конец октября, как и в прошлом году, при условии корректной подачи заявок на портале Госуслуг, родителям российских школьников перечислят причитающуюся сумму».

Как подметил экономист, сейчас у государства профицитный бюджет. На этом фоне выделить 25 млрд рублей на 2,5 млн одноклассников не составит труда для государства.

Ранее сообщалось, что неработающим россиянам в срочном порядке выдадут по 20 тысяч рублей от ПФР.