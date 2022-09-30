«Избавляться! История сложная»: что делать россиянам, купившим доллары и евро

Как считает председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев, в будущем курс валют может упасть еще сильнее – на рынке ожидают санкций в отношении российских финансовых институтов.

По мнению аналитика, это может создать новый механизм формирования курса двух валют, из-за чего они будут стоить еще меньше, чем сейчас.

«Если еще на счетах валюта есть, то я бы в целом рекомендовал, скорее всего, от нее сейчас избавляться. Но это история сложная, если объемы большие. И потери на курсе тоже будут, потому что, скорее всего, покупка была на других курсах», - сказал Самие.

Он заметил, что доллар, конечно же, все равно будет в ходу, но уже с совсем другим курсом.

Источник: «Абзац».