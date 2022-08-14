Из-за жары в Москве коммунальщики распыляют воду трижды в день

14 августа Комплекс городского хозяйства Москвы объявил о том, что из-за жаркой погоды (+30 градусов) коммунальщики трижды за день проведут аэрацию воздуха. Речь идет о поливе проезжей части водой, но не самого асфальта, воздуха над ним. чтобы всем стало прохладнее.

«При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», – цитирует Telegram-канал ведомства заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Таким образом, аэрация на столичных улицах запланирована на 11, 13 и 15 часов. С 21 часа до 6 утра обильно поливаются деревья, кустарники и цветники.