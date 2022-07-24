Из-за жары в московском метро стали раздавать бесплатную воду

Жара в Москве вынудила работников столичного метро раздать пассажирам бесплатную воду.

24 июля бутылочки начали распространять на станциях «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Выхино».

«В жару очень важно поддерживать водный баланс. Мы следим за температурой, список станций при необходимости будет скорректирован», - сообщает городской департамент транспорта.

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Добавим, что 24 июля бесплатную питьевую воду также раздавали на московских вокзалах Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском, а также на станциях Центральной пригородной пассажирской компании: «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово» и «Тушинская».