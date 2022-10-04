Из-за топливного кризиса компании стали переходить на парусники: ждем также бурлаков

В мировой экономике наметилась любопытная тенденция на фоне топливного кризиса. Вместо затратных контейнеровозов компании теперь предпочитают транспортировать свои грузы при помощи парусных кораблей, сообщает КП.

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У многих возникает вопрос: а откуда вообще такая архаика? На самом деле парусники производили всегда, но для узкого круга потребителей — на любителя и ценителя экологического транспорта.

Так вот сейчас как раз настал звездный час таких кораблей, хотя стоят они дороже машин на двигателе. Однако при длительном использовании парусники окупаются.

Интересно, а про труд бурлаков современные компании уже подумали?