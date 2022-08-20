Из пенсии вычтут 6 000 рублей уже в сентябре, но этого можно избежать - подробности

В сентябре многих пенсионеров ждет серьезное уменьшение выплат. Однако этого можно избежать и сохранить почти 6 000 рублей.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, уменьшение пенсий грозит тем, что вновь вышел на работу. Если это произошло в августе, то в сентябре они лишатся почти 6 000 рублей. Это произойдет из-за индексации, которую применяют к работающим пенсионерам.
«Если пенсионер снова выйдет на работу, какую бы то ни было, ПФР со следующего месяца снимет с него доплату», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Например, шахтерам в Липецкой области доплачивают к пенсии по 6352 рубля. А в Воронежской области – около 6145 рублей. Если пожилой человек вновь трудоустроится, то эти доплаты уберут.