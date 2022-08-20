Из пенсии вычтут 6 000 рублей уже в сентябре, но этого можно избежать - подробности

В сентябре многих пенсионеров ждет серьезное уменьшение выплат. Однако этого можно избежать и сохранить почти 6 000 рублей.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, уменьшение пенсий грозит тем, что вновь вышел на работу. Если это произошло в августе, то в сентябре они лишатся почти 6 000 рублей. Это произойдет из-за индексации, которую применяют к работающим пенсионерам.