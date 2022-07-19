Из 1100 — в салон только 165 рублей! Из чего складывается стоимость маникюра

Маникюр — визитная карточка женщины, однако стоимость этого имиджевого элемента в последнее время совсем не радует.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Между тем, представители бьюти-индустрии утверждают, что им от ноготочков идут сущие копейки!

Если взять среднюю стоимость маникюра по Москве — 1100 рублей, то в салон из них отправится всего 165 рублей, утверждает генеральный управляющий сети салонов «Пальчики» Антон Дерконос.

11% из стоимости маникюра — это расходные материалы (включая лаки, жидкости, одноразовые наборы и салфетки). Аренда помещения и коммуналка — еще 11%. Но больше всего тратится на зарплаты сотрудников салона (от мастера — до уборщиц) — это 47%.

Оплата банковской картой или системой быстрых платежей со стороны клиента — это еще 4% плюсом для салона в списке расходов. Расходы на рекламу — 3%, поиск новых сотрудников и мотивация старых — 2%, чай, туалетная бумага, фартуки и униформа — еще 5%, подарочки посетителям — плюс 2%. В итоге — это 85%. Или, иными словами, 165 рублей чистой прибыли из 1100 рублей.

Источник: gazeta.ru.