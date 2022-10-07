Истерия прошла: авиабилеты за границу резко подешевели в России

Похоже, что народ отошел от истерии после объявления мобилизации в России. Тогда, напомним, испугавшаяся публика ринулась сбегать за границу, что логично привело к удорожанию стоимости авиабилетов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Сейчас ценник билетов на самолет в другие страны вернулся к норме, приравнявшись к показателям месячной давности. К примеру, срочный вылет в Стамбул или Дубай, который после объявления частичной мобилизации мог обойтись в 600–700 тыс. руб., в настоящее время реально найти за 20 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.

В авиационных компаниях подтверждают, что спрос упал от 1,5 до 2 раз на отдельных рейсах, а глубина бронирования вернулась к прежним уровням: от 7 до 30 дней.

Источник: kommersant.ru.