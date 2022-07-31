Испорченный отдых: август начнется для Краснодарского края с ливня и шквалистого ветра

Внимание отдыхающим в Краснодарском крае и тем, кто только отправился в отпуск. Главное управление МЧС региона распространило штормовое предупреждение на 1 и 2 августа.

«Утром, днем и до конца суток 1.08.2022, а также в течение суток 2.08.2022 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», - передают кубанские спасатели.

Сотрудники МЧС не рекомендуют местным жителям и гостям края выходить в море в опасный период.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

При усилении ветра стоит находиться в помещениях и не оставлять без присмотра детей. Если ураган застал на улице, можно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Но не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев и недостроенным зданий. Также смертельно опасно во время ненастья стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Оказавшись во время урана вне города, целесообразно выйти из машины и укрыться в дорожном кювете или овраге.