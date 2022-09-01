Исполнение гимна и история: какие нововведения ждут школьников с 1 сентября

С 1 сентября российским школьникам запретили использовать на уроках мобильные телефоны. Вместе с тем есть еще ряд нововведений, которые вступают в силу с этого дня.

Теперь каждая школьная неделя будет начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. Инициативу учителей и директоров школ поддержал Владимир Путин.

Кроме того, историю начнут изучать с первого класса. Это будут кинопоказы о важных исторических событиях и занятия в формате бесед.