С 1 сентября российским школьникам запретили использовать на уроках мобильные телефоны. Вместе с тем есть еще ряд нововведений, которые вступают в силу с этого дня.
Теперь каждая школьная неделя будет начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. Инициативу учителей и директоров школ поддержал Владимир Путин.
Кроме того, историю начнут изучать с первого класса. Это будут кинопоказы о важных исторических событиях и занятия в формате бесед.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Это не уроки истории, которые начинались и будут начинаться с 5-го класса, а именно просветительские программы. Их можно проводить в рамках предмета „Окружающий мир“, изучать историю своей семьи, своего региона, можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки», — цитирует главу Минпросвещения Сергея Кравцова Пятый канал.