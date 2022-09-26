Испепеляющая жара и затяжные ливни: климатический ад на Земле спровоцировал вулкан в Тихом океане

Ученые поняли, почему сейчас на Земле все чаще наблюдаются затяжные и обильные ливни. Виноват в этом вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который взорвался в январе в Тихом океане.
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Его мощность была равна 600 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Тепло, которое выделилось от контакта магмы с водой выбросило в атмосферу Земли 50 миллионов тонн водяного пара.
В настоящее время из-за него происходит поглощение солнечной радиации, а затем повторное ее выделение в виде тепла. Это сильно нагревает поверхность планеты. Ученые утверждают, что это будет продолжаться длительное время.
Источник: Science.