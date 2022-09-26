Испепеляющая жара и затяжные ливни: климатический ад на Земле спровоцировал вулкан в Тихом океане

Его мощность была равна 600 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Тепло, которое выделилось от контакта магмы с водой выбросило в атмосферу Земли 50 миллионов тонн водяного пара.

В настоящее время из-за него происходит поглощение солнечной радиации, а затем повторное ее выделение в виде тепла. Это сильно нагревает поверхность планеты. Ученые утверждают, что это будет продолжаться длительное время.

Источник: Science.