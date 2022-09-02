Ипотека в России станет доступнее

За восемь месяцев текущего года цены на недвижимость снизились почти на 10%, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Он уверен, что цены на новостройки вскоре стабилизируются:
«Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020–2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года».
Правда, это еще не «обвал рынка жилья», на который многие надеются, однако ключевая ставка продолжит снижаться.
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«А это, в свою очередь, поможет экономике девелоперских проектов и сделает более доступной ипотеку для населения. При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу «стабильных» прогнозов, без поводов для паники», — цитирует слова Попова телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.