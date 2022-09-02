Ипотека в России станет доступнее

За восемь месяцев текущего года цены на недвижимость снизились почти на 10%, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Он уверен, что цены на новостройки вскоре стабилизируются:

«Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020–2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года».

Правда, это еще не «обвал рынка жилья», на который многие надеются, однако ключевая ставка продолжит снижаться.

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