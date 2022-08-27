Инвестор Сидоров назвал точный месяц, когда надо уносить ноги с биржи

Как добавил Сидоров, такой поворот дел ничем хорошим не закончится. Инфляция в США, Великобритании и Германии бьет в последнее время все рекорды. Центробанки повышают ставки, что приводит к стагнации.

Сидоров добавил, что крах на бирже неминуем. Этому свидетельства резкий рост стоимости кредитов, спад доверия потребителей, рост инфляционных ожиданий, о чем свидетельствуют статданные. Многие акции падают. Впереди жесткая рецессия, сообщает «Прайм».

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Напомним, что главные предвестники обрушения биржи – странные действия Федрезерва и банкротство девелоперов в Китае.