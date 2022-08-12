Instagram* могут разблокировать в России на определенных условиях

Запрещенной на территории РФ социальной сети нужно будет изменить свое поведение.
Вполне вероятно, что закрытые соцсети скоро станут доступны для россиян.

Вполне вероятно, что  закрытые соцсети скоро станут доступны для россиян. Фото: Global Look Press

Закрытый на территории РФ Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им Meta*** изменит свое поведение и принесет извинения, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», - сказал Горелкин.

По словам парламентария, без этого у запрещенной в России соцсети не получится достичь конструктивного взаимодействия с российским регулятором.

* - соцсеть запрещена в России как принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

*** - запрещена в РФ как экстремистская.

Источник: tass.ru.

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