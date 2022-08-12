Instagram* могут разблокировать в России на определенных условиях

Закрытый на территории РФ Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им Meta*** изменит свое поведение и принесет извинения, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», - сказал Горелкин.
По словам парламентария, без этого у запрещенной в России соцсети не получится достичь конструктивного взаимодействия с российским регулятором.
* - соцсеть запрещена в России как принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
*** - запрещена в РФ как экстремистская.
Источник: tass.ru.