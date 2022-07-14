Иностранцев в России будут лечить по ОМС

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинская помощь иностранцам будет оказываться по полису обязательного медицинского страхования.

«Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также осуществляющие трудовую деятельность постоянно проживающие в РФ иностранные граждане, являющиеся высококвалифицированными специалистами, признаются застрахованными лицами по обязательному медицинскому страхованию», — цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

В связи с принятием данного закона оказание высококвалифицированным иностранным работникам медицинской помощи перестает быть заботой работодателей.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

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