Инфляция может вернуться: эксперты прогнозируют глобальный экономический спад уже осенью

Эксперты отмечают, что россияне уже перешли к кризисной модели поведения — люди стали больше сберегать и меньше тратить.

В мае было зафиксировано падение потребительской активности на 10 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Ситуация продолжит усугубляться ближе к осени, когда прогнозируется рост инфляции, а значит, и повышение цен на отдельные товары.

«К санкционному кризису этой осенью может добавиться и глобальный экономический спад, который по силе негативного влияния на российскую экономику может оказаться даже сильнее, чем то, что наблюдалось этой весной», — считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Он дал совет делать только разумные траты впрок. Сейчас стоит приобретать школьные товары, бытовую технику и теплую одежду. Если, конечно, вам все это нужно.