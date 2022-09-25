Индексация пенсий в январе уйдет в прошлое! Чего ждать пенсионерам в ближайшие годы

Пенсионный эксперт Сергей Власов сделал важное заявление российским пенсионерам: в ближайшие два года изменится система начисления прибавки к пенсии.

Другие новости ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Если раньше и всегда индексацию проводили в январе, то в обозримом будущем ее перенесут на февраль и апрель. С 1 февраля такие выплаты предлагается повысить на 4%, а с 1 апреля — на 3,6%.

Эксперт отмечает, что соответствующий план с новациями уже разработан Министерством труда и социальной защиты, его предлагается внедрить с 2025 года.

Ранее стало известно, что пенсионеры получат субсидии при повышении цен на ЖКХ в декабре. Однако это не единственная категория граждан, кто может рассчитывать на льготу.

По материалам Primpress.