Индексация пенсий и зарплат: какие нововведения ждут россиян в октябре 2022 года

Уже с первого октября россиян ждут нововведения в самых разных сферах. Начнем с главного - зарплат и пенсий. Они будут проиндексированы.

Индексация зарплат затронет федеральных государственных гражданских служащих и дипломатических работников и составит 4%. Такую же прибавку получат военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Также в октябре ежегодно проводится индексация военных пенсий, размер которой рассчитывается индивидуально.

С наступлением октября российские фармкомпании, использующие плазму крови для производства лекарственных препаратов, перестанут зависеть от импортного сырья. Запрещается вывоз из страны российской донорской крови, кроме случаев, связанных с оказанием гуманитарной помощи.

С 26 октября пополнится список пособий, которые выплачивают только на карту «Мир»:

выплаты малоимущим гражданам (установленные законом «О государственной социальной помощи»);

субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

ежегодные выплаты почетным донорам.

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По материалам 5-tv.ru.