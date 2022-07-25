ИКЕА возобновила онлайн-распродажу в России

Шведская компания ИKEA возобновила распродажу своей продукции в режиме онлайн в России.

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Ритейлер сдержал данное ранее слово и прервал акцию на время выходных дней. ИКЕА честно призналась, что не справляется с количеством покупателей, которые хлынули к ней на сайт. И к субботе все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время были заняты.

В настоящий момент интервалы освободились и покупки можно возобновить. Однако покупатели должны быть готовы к многочасовым онлайн-очередям, в ходе которых выбранный ими товар могут купить те, кто успел зайти офсайт бренда быстрее.