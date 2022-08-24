ИКЕА вернется в Россию: компания решила не продавать свой бизнес в РФ

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что шведская компания ИКЕА решила не продавать свой бизнес на территории РФ и в течение 2 лет возобновить свой бизнес в России.
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В настоящий момент складские и торговые помещения ИКЕА просто закрыты, на продажу не выставлены. И когда появится благоприятная ситуация, их просто откроют и возобновят ассортимент.
То же самое касается и 700 сотрудников организации в России, которые также вернутся на свои рабочие места.