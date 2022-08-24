ИКЕА вернется в Россию: компания решила не продавать свой бизнес в РФ

В настоящий момент складские и торговые помещения ИКЕА просто закрыты, на продажу не выставлены. И когда появится благоприятная ситуация, их просто откроют и возобновят ассортимент.

То же самое касается и 700 сотрудников организации в России, которые также вернутся на свои рабочие места.