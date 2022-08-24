ИКЕА вернется в Россию: компания решила не продавать свой бизнес в РФ

Ритейлер также оставляет за собой свои помещения.
ИКЕА.

ИКЕА. Фото: Global Look Press

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что шведская компания ИКЕА решила не продавать свой бизнес на территории РФ и в течение 2 лет возобновить свой бизнес в России.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В настоящий момент складские и торговые помещения ИКЕА просто закрыты, на продажу не выставлены. И когда появится благоприятная ситуация, их просто откроют и возобновят ассортимент.

То же самое касается и 700 сотрудников организации в России, которые также вернутся на свои рабочие места.

Теги

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  