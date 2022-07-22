ИКЕА объявила о закрытии онлайн-распродажи в России

Шведская компания ИKEA приняла решение приостановить распродажу своих товаров в режиме онлайн на территории России.
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Возобновить акцию сеть планирует после выходных, сообщила компания своим покупателям на офсайте.
Уже сейчас покупатели из РФ не могут совершить покупки, поскольку все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время заняты.
«Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — написано в сообщении.