Икеа объяснила, почему сотрудник в Ленинградской области выкидывал новые сковородки в мусорный бак

Компания Икеа прокомментировала скандальное видео, на котором сотрудник гипермаркета в Кудрово (Ленинградская область) ломает и выкидывает сковородки в мусорный бак. Дело в том, что целая партия товара оказалась бракованной.

«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», - объяснили РИА Новости представители Икеа.

Напомним, видео, как сотрудник Икеа старается возле мусорного бака уничтожить сковородки, облетело Сеть. Люди возмущены таким отношением компании к своим покупателям: мол, на распродаже ничего купить невозможно, зато товары берут и цинично выкидывают в мусорку.