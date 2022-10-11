И живи спокойно: до какого числа россиянам нужно заплатить налоги в этом году

Ежегодная обязанность граждан страны — платить налоги на имущество, движимое и недвижимое. Владельцам земли, зданий, квартир, машиномест и прочей собственности, а также имеющим автомобили, мотоциклы, катера и другие транспортные средства юрист бюро А+ Василий Мельник рассказал, что рассчитаться перед государством нужно успеть до 1 декабря.

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И лучше не откладывать на последнюю неделю — в случае просрочки или непредвиденных задержек будут начислены штрафы в виде пени — одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка.

Размер подлежащих уплате налогов граждане могут узнать на сайте Налоговой службы России. В случае права на льготы подать данные о ней необходимо заблаговременно.