И вовсе не VKCoffee: Starbucks откроют под названием Stars Coffee

Сеть кофеен Starbucks будет работать для россиян под названием Stars Coffee, пишет издание «Москва 24».

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Обновленная сеть откроется для посетителей 18 февраля. Владельцами российского Starbucks являются Антон Пинский, рэпер Тимати и холдинг «Синдика», принадлежащий сенатору Арсену Канокову. 30 июля Тимати сообщил о приобретении всех активов Starbucks в России.

Новый товарный знак уже зарегистрирован в Роспатенте. Тимати рассказал, что уже вовсю разрабатывается новое меню и он лично очень впечатлен результатами. Горячие блюда теперь не будут подавать в кофейнях, а вот салаты, закуски, десерты и выпечка сохранятся в большом ассортименте.

Отметим, что ранее сообщалось в СМИ, будто Starbucks будет именоваться VKCoffee, но сейчас эти данные не подтвердились. Либо предприниматели по какой-то причине передумали.