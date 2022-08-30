И где теперь отдыхать? Россиянам сообщили о рекордном росте цен на путевки за границу

По его словам, перевозчики используют оставшиеся самолеты с осторожностью и в основном на внутренних рейсах. Также отмечается, что на международных направлениях такие авиакомпании, как Nordwind, Azur Air и iFly, используют только по два-три самолета.

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Мурадян считает, что из-за этих факторов изменилась бизнес-модель туроператоров, а из-за высокого спроса и ограниченного предложения стоимость перелетов выросла на 60-100 процентов.

«А туры, в свою очередь, подорожали на 50-70 процентов, так как курс валют позволил отыграть», — добавил он.

При этом эксперт поспешил успокоить россиян. Авиаперевозчики возобновляют полеты в страны, которые не прерывали авиасообщение с Россией. В их числе Куба, Мальдивы и ОАЭ. Более того, в планах восстановить некоторые зимние программы, в частности, рейсы «Аэрофлота» в Таиланд, пишет Lenta.