И где теперь отдыхать? Россиянам сообщили о рекордном росте цен на путевки за границу

В этом году многие россияне предпочти отдыхать на отечественных курортах. Поэтому в июле на пляжах в Сочи и других городах не было свободного места.
Также многие туристы продолжили ездить на отдых в Турцию, Египет и ОАЭ. А вот отправиться в Доминикану или Мексику стало проблематично, так как Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов.
Обычно в конце лета стоимость многих билетов за границу падает, особенно на курорты, где похолодает. Однако аналитики сообщили, что произошел рекордный рост цен на путевки за границу.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян пояснил, что такой рост цен связан не только с тем, что отечественные авиакомпании, работающие с туроператорами, лишились 40 процентов авиапарка.
По его словам, перевозчики используют оставшиеся самолеты с осторожностью и в основном на внутренних рейсах. Также отмечается, что на международных направлениях такие авиакомпании, как Nordwind, Azur Air и iFly, используют только по два-три самолета.
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Мурадян считает, что из-за этих факторов изменилась бизнес-модель туроператоров, а из-за высокого спроса и ограниченного предложения стоимость перелетов выросла на 60-100 процентов.
«А туры, в свою очередь, подорожали на 50-70 процентов, так как курс валют позволил отыграть», — добавил он.
При этом эксперт поспешил успокоить россиян. Авиаперевозчики возобновляют полеты в страны, которые не прерывали авиасообщение с Россией. В их числе Куба, Мальдивы и ОАЭ. Более того, в планах восстановить некоторые зимние программы, в частности, рейсы «Аэрофлота» в Таиланд, пишет Lenta.