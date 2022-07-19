И это не Меган Маркл: кого из Виндзоров назвали самыми привлекательными для другого пола

Виндзоров по негласному правилу никогда не включают в списки самых сексуальных людей планеты. Поэтому британский бренд нижнего белья Pour Moi составил свой рейтинг внутри королевской семьи.

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И вот тут-то наверняка многие подумали, что первое место должно быть отдано Кейт Миддлтон или Меган Маркл – герцогини действительно хороши собой и следят за трендами, но всех членов монаршей семьи обскакал принц Уильям! Именно о нем женщины грезят в своих фантазиях чаще всего.

На втором и третьем месте оказались Меган Маркл и принц Гарри. Пятерку лидеров замкнули зять принцессы Анны, Майк Тиндалл и двоюродная внучка Елизаветы II, Амелия Виндзор.

На шестом месте – Кейт Миддлтон. На седьмом – принцесса Беатрис, на восьмом – принцесса Евгения.

Замкнул рейтинг - принц Чарльз. Правда с оговоркой, что он скорее привлекал женщин в молодости, чем привлекает сейчас.

Источник: express.co.uk.