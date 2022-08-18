H&M открыла практически все свои российские магазины

18 августа сеть магазинов H&M сообщила, что открыла большую часть своих торговых точек в России для продажи остатков товаров.

Всего у ретейлера 120 магазинов, открыто — 118. Из них:

98 — H&M,

4 — Cos,

3 — Other Stories,

2 — Weekday,

11 — Monki.

Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.