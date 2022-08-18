H&M открыла практически все свои российские магазины

Речь идет о 118 торговых точках.
Магазин

Магазины работают. Вперед! Фото: Global Look Press

18 августа сеть магазинов H&M сообщила, что открыла большую часть своих торговых точек в России для продажи остатков товаров.

Всего у ретейлера 120 магазинов, открыто — 118. Из них:

  • 98 — H&M,
  • 4 — Cos,
  • 3 — Other Stories,
  • 2 — Weekday,
  • 11 — Monki.

Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России. В данном процессе планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров.

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