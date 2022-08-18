H&M открыла практически все свои российские магазины

18 августа сеть магазинов H&M сообщила, что открыла большую часть своих торговых точек в России для продажи остатков товаров.
Всего у ретейлера 120 магазинов, открыто — 118. Из них:
- 98 — H&M,
- 4 — Cos,
- 3 — Other Stories,
- 2 — Weekday,
- 11 — Monki.
Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Напомним, ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России. В данном процессе планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров.