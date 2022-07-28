H&M хочет продать бизнес в России

Шведская компания H&M, заявившая о своем уходе с российского рынка, пытается теперь продать бизнес.
Как сообщает «Коммерсант», активы фирмы насчитывают порядка 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товар на 210 млн долларов.
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Бренд представлен в 65 городах России, почти половина магазинов была открыта на срок до 2040 года, остальные на период от 2030 до 2050 годы. Известно, что купить все это уже предложили российскому концерну Melon Fashion Group и «Спортмастеру».