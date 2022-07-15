Губерниев — о странностях курса доллара: «Почему цена на нефть падает, а цены на бензин растут?»

Дмитрий Губерниев посоветовал россиянам задуматься о том, что происходит внутри страны, и меньше обращать внимания на тяготы европейцев.

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Комментатору «Матч ТВ» безразлично, что на Западе подорожал бензин и что итальянцы скупают растительное масло в торговых центрах.

«Почему цена на нефть падает, а у нас цены на бензин растут? <…> Почему сейчас у нас доллар маленький, а шампунь, который стоит 3 доллара, в магазине 800 рублей?» — вопросил Губерниев.

Отметим, что 15 июля курс доллара и евро опустился ниже уровня 57 рублей.

Источник: sports.ru