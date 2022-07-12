Грядет волна увольнений: озвучена идеальная схема накоплений на черный день, чтобы обезопасить себя

В такой ситуации стоит позаботится о так называемой подушке безопасности. Многие люди давно взяли за привычку откладывать деньги на черный день, а кто-то никак не может начать это делать. Но в современном мире стоит держать в заначке сумму, которая выручит в непредвиденной ситуации.

«Регулярное накопление сбережений в размере 15–20% от дохода позволит накопить финансовую подушку на черный день и на старость. Расходование этих средств на пенсии позволит увеличить личное потребление и чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне», — заметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал несколько советов. Он отметил, что нужно сначала определиться, какой запас денег нужен. Он подчеркнул, что сумма денег в таком фонде должна покрыть ваши обязательные расходы на несколько месяцев вперед. Средств должно хватать на оплату счетов, жилья, питания, проезда. При этом сумма не должна быть слишком большой.

«Практика показывает, что если вы работаете не в самой узкой сфере деятельности, то в случае потери работы поиск нового места займет от трех до шести месяцев. Если же вы узкий специалист и рабочих мест в вашей отрасли крайне мало, то можете обезопасить себя, покрыв в резервном фонде ваши потенциальные расходы на срок до года вперед», — отметил Бахтин.

Также эксперты считают, что упор следует сделать на надежных и ликвидных активах, которые можно быстро обратить в деньги. В текущих условиях в приоритете рублевые вклады или рублевые накопительные счета с возможностью пополнения и снятия денежных средств в надежном банке, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова, пишет МК.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, ранее уже поднялись цены на услуги ЖКХ. А эксперты сообщают, что скоро снова подорожают товары в России.

Смотрите также: