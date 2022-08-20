Грядет серьезная проверка: многих автомобилистов лишат водительских прав уже с 21 августа

Российских водителей предупредили о новой проверке на дорогах, которые для многих закончатся лишением прав. Стартует она уже с 21 августа.

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Ожидается, что сотрудники Госавтоинспекции начнут проводить рейд под названием «Тоннель», в рамках которого будут останавливать авто в ночное время суток и проверять по трем пунктам.

Во-первых будут оценивать состояние водителя, пребывает ли он в алкогольном опьянении. Во-вторых — обратят внимание на тюнинг авто, а в-третьих — проверят на наличие неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

За нарушение каждого из пунктов к водителям будут применены серьезные санкции вплоть до лишения прав и изъятия авто, сообщает PRIMEPRESS.